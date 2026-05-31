شهد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع، بعد تداول عدد من الأهالي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات اصطياد زاحف مائي صغير داخل إحدى الترع بالمركز.

فيديو يثير تساؤلات الأهالي

وأظهر الفيديو شابًا يقف على جسر الترعة ممسكًا بجردل، محاولًا الإمساك بالزاحف الذي أثار دهشة المواطنين المتواجدين بالمكان، حيث اختلفت الآراء بين من أكد أنه تمساح صغير، ومن رجح أنه ورل نيلي.

التحفظ على الزاحف بعد اصطياده

وعقب اصطياد الزاحف، قام الأهالي بالتحفظ عليه داخل جردل، بينما انتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالواقعة على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداولت الخبر باعتباره عملية اصطياد تمساح داخل إحدى الترع.

جدل واسع على مواقع التواصل

وتصدر الحديث عن الواقعة العديد من الصفحات المحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، وسط تساؤلات حول طبيعة الحيوان الذي ظهر في الفيديو وكيفية وجوده داخل الترعة.

انتظار بيان رسمي

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية أو مختصة بمحافظة الشرقية بيانًا يوضح حقيقة الزاحف المتداول في الفيديو أو يؤكد ما إذا كان تمساحًا صغيرًا أم ورلًا نيليًا، لتظل الواقعة محل جدل بين المواطنين في انتظار توضيح رسمي يكشف تفاصيلها.