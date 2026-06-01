أبو الغيط يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

كتب : مصراوي

12:58 ص 01/06/2026

أحمد أبو الغيط

القاهرة (أ ش أ)

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والإمعان في التغول على الأراضي اللبنانية ومواصلة تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني، وإستهداف المدنيين وتهجيرهم، في إنتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية فى بيان صحفى الليلة على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والإستقرار في المنطقة، وعلى أهمية إضطلاع مجلس الأمن بمسؤليته في هذا الصدد وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه ووقوفها بجانب الدولة اللبنانية في مواجهة تداعيات هذا العدوان، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل إستعادة الأمن والإستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن بالعمل علي الوقف الفوري لإطلاق النار والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم وديارهم.

