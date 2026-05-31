أصيب عاملان بإصابات متفرقة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهما في إنشاء مبنى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط عاملين من أعلى سقالة بالطابق الثاني أثناء عملهما في موقع بناء.

إصابة عاملين في حادث سقوط السقالة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مخيمر إبراهيم علي مخيمر، 33 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إبراهيم السيد علي، 48 عامًا، مقيم بمنطقة قولنجيل بالمنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بالجبهة بطول 5 سم، وقطع بالأذن اليسرى، وتهتك بإصبع اليد اليسرى.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.