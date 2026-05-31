بتر كف عامل أثناء حصاد القمح داخل أرض زراعية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

06:09 م 31/05/2026

حصاد القمح

أصيب عامل زراعي ببتر في كف يده اليسرى داخل أرض زراعية بعزبة الكردود التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء عمله على حصاد محصول القمح ودخول يده في آلة الدراسة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى بوصول عامل زراعي مصاب ببتر في كف يده اليسرى، على إثر حادث أثناء العمل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب ويدعى "مجدي فتوح عز الرجال" (50 عامًا)، قرر أنه أثناء عمله على جمع محصول القمح بأرض زراعية بعزبة الكردود، سحبت آلة الدراسة كف يده اليسرى، ما تسبب في بترها، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الحادث.
وتم إيداع العامل بقسم الجراحة في مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

