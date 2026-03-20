أُصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية عرب بخواج دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، ما أدى إلى حدوث انهيار جزئي بالعقار.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المعنية

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الانفجار داخل منزل المدعو خالد عمر فراج بشارع غرب المدافن المتفرع من شارع الكنيسة، ووجود عدد من المصابين.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خالد عمر فراج 30 عامًا، وعبير حسين أحمد 25 عامًا، وكريم هاني عرفة 19 عامًا، حمزة خالد عمر 5 سنوات، تمارا خالد عمر 3 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لاستكمال العلاج اللازم.

متابعة ميدانية

وفي السياق ذاته انتقل الدكتور أحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال المعاينة على أرض الواقع، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.