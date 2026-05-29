شمس وبحر وبهجة.. شواطئ بورسعيد تتحول إلى لوحة فرح في ثالث أيام العيد

كتب : طارق الرفاعي

03:47 م 29/05/2026
شهدت شواطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا كبيرًا من المواطنين لقضاء إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء مبهجة وفرحة سيطرت على الشاطئ والكورنيش.

إقبال كبير على شواطئ بورسعيد

وقضى المواطنون أوقاتهم ما بين البحر والشاطئ، حيث تواجدت الأسر والشباب على امتداد الشاطئ للجلوس على الكراسي أسفل الشماسي والاستمتاع بالهواء الطلق ومياه البحر.

كما مارس عدد من الشباب العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة، من بينها كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، و«الراكيت»، بالإضافة إلى ركوب الخيل و«البيتش باجي» على الرمال.

فرحة الأطفال تزين الشاطئ

وأقبل الأطفال على اللعب بأدواتهم البلاستيكية في الرمال، سواء بالحفر أو تشكيل مجسمات وأشكال متنوعة، في مشهد عكس أجواء البهجة والفرحة التي سيطرت على الشاطئ خلال احتفالات العيد.

تخفيضات على الشماسي والكراسي

وطرح مؤجرو الشماسي والكراسي عروضًا وتخفيضات متنوعة لجذب المصطافين، حيث بدأ سعر تأجير 4 كراسٍ وشمسية من 50 جنيهًا فقط، ما ساهم في زيادة الإقبال على الشواطئ طوال اليوم.

