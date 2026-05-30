أعلنت رئاسة مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمدينة لمدة ساعتين، نتيجة حدوث عطل بخط المياه، مؤكدة أن فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدأت أعمال الإصلاح بشكل فوري.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت رئاسة المدينة أن الانقطاع يشمل المنطقة الممتدة من كوبري المرور وحتى شارع مصطفى كامل "المقابر"، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمواطنين.

أعمال إصلاح عاجلة

وأكدت أن فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل حاليًا على إصلاح العطل الطارئ في أسرع وقت ممكن، بهدف إعادة الخدمة بشكل طبيعي وتقليل فترة الانقطاع.

توفير سيارات مياه للأهالي

وفي إطار التعامل مع الموقف، أعلنت رئاسة المدينة توفير سيارتي مياه صالحة للاستخدام لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه إلى المنازل بصورة طبيعية.