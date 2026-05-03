بعد التبرع بممتلكاتها.. سيدة بالمنوفية تفتتح مركزًا خيريًا لعلاج الأورام

"بعد دفاعه عن خطيبته".. تشييع جثمان شاب قُتل طعنًا في بنها (صور)

حقق اللاعبان زياد حجاج وعمر أشرف صلاح إنجازًا رياضيًا بارزًا بحصد ميداليتين «ذهبية وبرونزية» خلال مشاركتهما في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة، التي أُقيمت بمدينة الإسكندرية بمشاركة 28 دولة وأكثر من 500 لاعب.

زياد حجاج يتوج بذهبية وزن 61 كجم

تُوّج زياد حجاج بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 20 سنة لوزن 61 كيلوجرام، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل الجزائر بنتيجة 4–2، ليؤكد تفوقه القاري واستعداده للمنافسة العالمية.

مسيرة رياضية منذ الطفولة وإنجازات متتالية

أوضح زياد أنه بدأ ممارسة المصارعة في سن مبكرة، وشارك في أول بطولة رسمية عام 2018، ثم توالت إنجازاته بحصد بطولات جمهورية وأفريقيا، إضافة إلى مشاركته في بطولة العالم واحتلاله المركز السابع عالميًا.

إعداد قوي وطموح عالمي

أكد زياد أن الإعداد للبطولة كان قويًا بدعم الجهاز الفني والمشروع القومي للموهبة، مشيرًا إلى تطلعه للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، وحلمه بتمثيل مصر في الأولمبياد.

عمر أشرف يحصد برونزية أفريقيا

من جانبه، نجح اللاعب عمر أشرف صلاح في حصد الميدالية البرونزية، ليضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته، مؤكدًا أنه يوازن بين الدراسة والرياضة، وحقق حتى الآن 8 ميداليات متنوعة.

دعم الأسرة والانضباط طريق البطولة

أشار عمر إلى أن دعم الأسرة، خاصة والده، كان له دور كبير في مشواره الرياضي، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط هما مفتاح النجاح الحقيقي في الرياضة.

إشادة رسمية بالإنجاز

هنأ محافظ أسيوط لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشيدًا بما حققاه من إنجاز مشرف يعكس تطور الرياضة بالمحافظة، وقدرتهما على المنافسة القارية والدولية.