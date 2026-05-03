إعلان

إنجاز أفريقي لأسيوط.. ثنائي يحقق ذهبية وبرونزية في المصارعة الحرة (فيديو وصور)

كتب : محمود عجمي

09:58 م 03/05/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    الابطال
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطلي المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطلي المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق اللاعبان زياد حجاج وعمر أشرف صلاح إنجازًا رياضيًا بارزًا بحصد ميداليتين «ذهبية وبرونزية» خلال مشاركتهما في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة، التي أُقيمت بمدينة الإسكندرية بمشاركة 28 دولة وأكثر من 500 لاعب.

زياد حجاج يتوج بذهبية وزن 61 كجم

تُوّج زياد حجاج بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 20 سنة لوزن 61 كيلوجرام، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل الجزائر بنتيجة 4–2، ليؤكد تفوقه القاري واستعداده للمنافسة العالمية.

مسيرة رياضية منذ الطفولة وإنجازات متتالية

أوضح زياد أنه بدأ ممارسة المصارعة في سن مبكرة، وشارك في أول بطولة رسمية عام 2018، ثم توالت إنجازاته بحصد بطولات جمهورية وأفريقيا، إضافة إلى مشاركته في بطولة العالم واحتلاله المركز السابع عالميًا.

إعداد قوي وطموح عالمي

أكد زياد أن الإعداد للبطولة كان قويًا بدعم الجهاز الفني والمشروع القومي للموهبة، مشيرًا إلى تطلعه للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، وحلمه بتمثيل مصر في الأولمبياد.

عمر أشرف يحصد برونزية أفريقيا

من جانبه، نجح اللاعب عمر أشرف صلاح في حصد الميدالية البرونزية، ليضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته، مؤكدًا أنه يوازن بين الدراسة والرياضة، وحقق حتى الآن 8 ميداليات متنوعة.

دعم الأسرة والانضباط طريق البطولة

أشار عمر إلى أن دعم الأسرة، خاصة والده، كان له دور كبير في مشواره الرياضي، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط هما مفتاح النجاح الحقيقي في الرياضة.
إشادة رسمية بالإنجاز
هنأ محافظ أسيوط لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشيدًا بما حققاه من إنجاز مشرف يعكس تطور الرياضة بالمحافظة، وقدرتهما على المنافسة القارية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المصارعة الحرة بطولة أفريقيا زياد حجاج أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
أخبار المحافظات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
حبس الفنانة ياسمينا المصري بتهمة سب أشرف زكي
حوادث وقضايا

حبس الفنانة ياسمينا المصري بتهمة سب أشرف زكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة