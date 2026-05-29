إعلان

إيران تشكك في رفع الحصار البحري: ننتظر التحقق من جدية التنفيذ

كتب : وكالات

08:39 م 29/05/2026 تعديل في 08:56 م

تكذيب تصريحات ترامب عن رفع الحصار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال مستمراً، مؤكدة أن مذكرة التفاهم بين الجانبين لم تصبح نهائية بعد.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الجمعة أنه "يجب التحقق من مصداقية رفع الحصار البحري، وهل هو إجراء حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية".

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، ولا تناقش حالياً تفاصيل الملف النووي.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن طهران تتحرك وفق مصالحها الوطنية وليس وفق ما يعلنه الجانب الأمريكي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز، بينما تعبر السفن التجارية المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
وأضافت أن إدارة مضيق هرمز مستقبلاً ترتبط بالدول الساحلية المطلة عليه، وهما إيران وسلطنة عمان.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لا تناقش في هذه المرحلة تفاصيل تخصيب اليورانيوم أو المواد النووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحصار الأمريكي مضيق هرمز إيران وأمركا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"
اقتصاد

كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"
بالصور- الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بلوك غريب في حفل الغردقة
موسيقى

بالصور- الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بلوك غريب في حفل الغردقة
4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
نصائح طبية

4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
اقتصاد

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
حوادث وقضايا

الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران