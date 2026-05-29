في مشهد أضفى بهجة مضاعفة على أجواء عيد الأضحى المبارك، خطف القرد المشاغب "كوكو" الأنظار اليوم الجمعة، ثالث أيام العيد، داخل حديقة حيوان الفيوم، بعدما تفاعل مع الزوار بطريقة طريفة ومبتكرة أثناء تناوله "وليمة ملكية" من الفواكه الصيفية المنعشة.

وأظهر "كوكو" ذكاءً فطرياً ومهارات لافتة في التعامل مع أصناف الفاكهة المتنوعة التي قُدمت له، والتي شملت البطيخ المرطب، التفاح، البرتقال، الأناناس، والموز، وسط أجواء من المرح تصدرت مشهد احتفالات العيد بالحديقة، حيث اصطف الجمهور لمتابعة "فقرة التغذية التشاركية" والتقاط الصور التذكارية.

إثراء بيئي لمواجهة الحر

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهى مصطفى، مديرة حديقة حيوان الفيوم، أن هذه الفقرة ليست مجرد إطعام عادي للحيوان، بل تأتي ضمن استراتيجية علمية تُعرف بـ "الإثراء البيئي والسلوكي" تتبعها الحديقة لكسر الروتين اليومي للحيوانات، وتحفيز سلوكياتها الطبيعية، وضمان استمتاعها ببهجة العيد أسوة بالزوار.

وأشارت مديرة الحديقة إلى أن اختيار هذه الأصناف من الفواكه جاء مدروساً بعناية لتوفير عناصر غذائية مرطبة وغنية بالفيتامينات، تساعد الحيوانات على تحمل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

مهارة في الترويض

وأشادت نهى بمستوى كفاءة ومهارة الحارس المكلف برعاية وتدريب القرد "كوكو"، مؤكدة قدرته العالية في التعامل معه وترويضه بأسلوب تربوي يشبه التعامل مع الأطفال، وهو ما تجلى في التناغم الواضح بين الحارس والحيوان أثناء تقديم الوجبة بالشكل التشاركي الذي أسعد الحضور.

وفي سياق متصل، أعرب العديد من رواد الحديقة عن إعجابهم الشديد بتصرفات القرد "كوكو" الذكية، مؤكدين أن مثل هذه الفقرات تمنح الزوار تجربة ترفيهية وتعليمية مميزة، وتعكس حجم الرعاية والاهتمام الذي تحظى به حيوانات الحديقة.

إقبال كثيف في العيد

وتشهد حديقة حيوان الفيوم منذ الساعات الأولى لأول أيام عيد الأضحى إقبالاً جماهيرياً مكثفاً من الأسر والشباب، حيث بلغت الذروة في اليوم الثالث.

وتحرص إدارة الحديقة على تنويع الفقرات الترفيهية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للزوار، بالتوازي مع الالتزام التام بمعايير الرعاية الصحية والسلوكية للحيوانات، لتظل الحديقة الوجهة الترفيهية الأولى لأهالي المحافظة.

يُذكر أن القرد "كوكو" كان قد أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد ظهوره يتناول فنجاناً من القهوة، وهو ما دفع الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالجيزة إلى التدخل الفوري وحظر تقديم الشاي والقهوة والمشروبات المنبهة له نهائياً، حفاظاً على سلامته وتجنباً لمخاطر مادة "الكافيين" على صحة الحيوانات.