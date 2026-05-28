إعلان

"الشارع للمواطن".. حملة مكبرة تغلق 11 محلًا وكافيه مخالفًا بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:45 م 28/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    غلق 11 محلاً وكافيه.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المدينة (5)
  • عرض 6 صورة
    غلق 11 محلاً وكافيه.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المدينة (2)
  • عرض 6 صورة
    غلق 11 محلاً وكافيه.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المدينة (6)
  • عرض 6 صورة
    غلق 11 محلاً وكافيه.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المدينة (4)
  • عرض 6 صورة
    غلق 11 محلاً وكافيه.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المدينة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة وحملات مكبرة بشارعي خالد بن الوليد بحي المنتزه أول، وشارع 45 بحي المنتزه ثان، لإزالة التعديات والإشغالات والتفتيش على المحال التجارية والكافيهات.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

غلق 11 محلًا وإزالة الإشغالات بخالد بن الوليد

أسفرت الجولة بشارع خالد بن الوليد والمناطق المحيطة به عن غلق وتشميع 11 محلًا مخالفًا، وتوجيه إنذار لعقارين بشارع المستجد لإزالة سلالم مخالفة تعوق حركة المارة على الأرصفة، بالإضافة إلى إزالة شادر مخالف بمنطقة الفلكي.

ووجّه المحافظ رئيس حي المنتزه أول برفع تراكمات القمامة من داخل مساكن شارع بن عقيل، وسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لإدخال خدمة الصرف الصحي للمنطقة، لتحسين البنية التحتية.

تشديد الرقابة وتشميع كافيهات شارع 45

وفي شارع 45، ترأس محافظ الإسكندرية حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمحال التجارية التي تدار بدون ترخيص، مع التحفظ على جميع الإشغالات والمعدات المخالفة التي تتعدى على الأرصفة وتتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاة.

المحافظ: الطريق العام ملك للمواطن

ووجّه محافظ الإسكندرية رسالة حاسمة لأصحاب المحال المخالفة، قائلًا: "الطريق العام ملك للمواطن، ولن نسمح بأي تعديات تشوه المظهر الحضاري أو تعيق حركة السير".

وشدد على استمرار الحملات المفاجئة على مدار الساعة بجميع الأحياء، مع تطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وتحقيق السيولة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية إزالة إشغالات حملات الإسكندرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
زووم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
ملحمة طبية في العيد.. إنقاذ 4 حالات قلب حرجة داخل مستشفى أشمون العام - صور
أخبار المحافظات

ملحمة طبية في العيد.. إنقاذ 4 حالات قلب حرجة داخل مستشفى أشمون العام - صور
إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026