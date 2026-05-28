قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة وحملات مكبرة بشارعي خالد بن الوليد بحي المنتزه أول، وشارع 45 بحي المنتزه ثان، لإزالة التعديات والإشغالات والتفتيش على المحال التجارية والكافيهات.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

غلق 11 محلًا وإزالة الإشغالات بخالد بن الوليد

أسفرت الجولة بشارع خالد بن الوليد والمناطق المحيطة به عن غلق وتشميع 11 محلًا مخالفًا، وتوجيه إنذار لعقارين بشارع المستجد لإزالة سلالم مخالفة تعوق حركة المارة على الأرصفة، بالإضافة إلى إزالة شادر مخالف بمنطقة الفلكي.

ووجّه المحافظ رئيس حي المنتزه أول برفع تراكمات القمامة من داخل مساكن شارع بن عقيل، وسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لإدخال خدمة الصرف الصحي للمنطقة، لتحسين البنية التحتية.

تشديد الرقابة وتشميع كافيهات شارع 45

وفي شارع 45، ترأس محافظ الإسكندرية حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمحال التجارية التي تدار بدون ترخيص، مع التحفظ على جميع الإشغالات والمعدات المخالفة التي تتعدى على الأرصفة وتتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاة.

المحافظ: الطريق العام ملك للمواطن

ووجّه محافظ الإسكندرية رسالة حاسمة لأصحاب المحال المخالفة، قائلًا: "الطريق العام ملك للمواطن، ولن نسمح بأي تعديات تشوه المظهر الحضاري أو تعيق حركة السير".

وشدد على استمرار الحملات المفاجئة على مدار الساعة بجميع الأحياء، مع تطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وتحقيق السيولة المرورية.