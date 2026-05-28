واصلت مراكز شباب محافظة أسيوط، اليوم الخميس، استقبال المواطنين والأسر والأطفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمختلف قرى ومدن المحافظة.

إقبال كبير في مراكز الشباب ثاني أيام عيد الأضحى

وشهدت الساعات الأولى من اليوم إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً، حيث توافد المواطنون على المراكز للمشاركة في باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والرياضية، والثقافية. وسيطرت أجواء من السعادة والمرح على الحضور، لا سيما الأطفال الذين تفاعلوا بحماس مع الألعاب والمسابقات المتنوعة، وحصلوا على الهدايا التذكارية.

توجيهات رسمية بتعزيز دور مراكز الشباب

وتأتي هذه الاحتفالات تنفيذاً لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والتي شددت على استمرار فتح مراكز الشباب أمام المواطنين طوال أيام العيد، وتحويلها إلى وجهات خدمة مجتمعية متكاملة تلبي احتياجات كافة الفئات العمرية.

استعدادات قصوى بمراكز الشباب في العيد

وفي هذا السياق، أوضح أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن المبادرة تستهدف إدخال السرور على قلوب المواطنين وتفعيل الدور المجتمعي لهذه المراكز. وأكد "السويفي" على رفع حالة الاستعداد القصوى داخل جميع الهيئات التابعة للمديرية لضمان تقديم أفضل خدمة للمترددين خلال فترة الأعياد.

استمرار الفعاليات حتى ختام العيد

ولفت وكيل الوزارة إلى أن مراكز الشباب أصبحت تمثل متنفساً حقيقياً ووجهة مفضلة للأسر خلال المناسبات، بفضل تنوع أنشطتها التي تعزز قيم التواصل المجتمعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «العيد أحلى» تُنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لمراكز الشباب، على أن تتواصل فعالياتها حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.