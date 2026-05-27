تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مجزر كفر سعد بمدينة بنها، لمتابعة انتظام سير العمل في أول أيام عيد الأضحى، والاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منظم، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الذبح وتقليل التكدس داخل المجزر.

التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية

تابع المحافظ خلال جولته إجراءات الكشف الظاهري والباطني على الذبائح، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددًا على الالتزام الكامل بالضوابط البيطرية وتطبيق الإجراءات الوقائية أثناء عمليات الذبح، بما يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

توجيهات بالنظافة ورفع المخلفات بشكل فوري

وجّه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المجزر، ورفع مخلفات الذبح بشكل فوري ومستمر، مع تنفيذ أعمال التطهير الدوري للعنابر باستخدام المطهرات المعتمدة، لضمان الحفاظ على البيئة ومنع أي تلوث داخل أو خارج المجزر.

الاستماع للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة

حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من الجزارين والمواطنين داخل المجزر، للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات، مؤكدًا أهمية حسن التعامل وتوفير التيسيرات اللازمة طوال أيام العيد لتسهيل إجراءات الذبح.

استعدادات بيطرية مكثفة خلال العيد

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر، وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين، مع دعم المجازر بأطقم إضافية، وتوفير أحبار الأختام، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة العمل على مدار الساعة.

تجهيز المجازر ومنع الذبح العشوائي

أكد المحافظ أن جميع المجازر بالمحافظة، سواء الرئيسية أو النصف آلية أو اليدوية، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الأضاحي، إلى جانب تجهيز مجازر داخل القرى لتخفيف الضغط على المدن، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.