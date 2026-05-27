في حضور المحافظ والقيادات.. الآلاف من أهالي الأقصر يؤدون صلاة عيد الأضحى-

أدى الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد 423 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبهجة من المصلين.

وشهدت بعض الساحات الكبرى المخصصة لأداء صلاة عيد الاضحى تواجد بوابات مزينة بالورود لاستقبال المصلين، بينما حرص مصلون على اصطحاب أطفالهم مرتدون وأبنائهم الجلاليب البيضاء كأحد مظاهر الفرحة بصلاة عيد الأضحى.

عقب أداء المصلين لصلاة عيد الأضحى صافح المصلين بعضهم البعض ابتهاجًا وفرحة بالعيد، فيما تبادل آخرون القفشات مع بعضهم.

كان المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، تقدم رفقة نائبه عمرو البشبيشي، وعددًا من القيادات التنفيذية، والأمنية في المحافظة المصلين في الساحة الأولى باستاد سيتي كلوب.

كما تقدم رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ المصلين في كل ساحة صلاة مخصصة في تلك الأماكن.