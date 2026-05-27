إعلان

بوابات بالورود والجلباب.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

07:31 ص 27/05/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أثناء صلاة العيد
  • عرض 19 صورة
    أثناء التكبيرات
  • عرض 19 صورة
    أثناء التواجد في صلاة العيد
  • عرض 19 صورة
    أثناء صلاة العيد في كفر الشيخ
  • عرض 19 صورة
    إقبال في صلاة عيد الاضحى
  • عرض 19 صورة
    بوابات بالورود في الصلاة
  • عرض 19 صورة
    تواجد الأطفال في صلاة العيد
  • عرض 19 صورة
    جانب من التكبيرات
  • عرض 19 صورة
    جانب من حضور صلاة العيد
  • عرض 19 صورة
    حضور صلاة عيد الاضحى
  • عرض 19 صورة
    خطيب الساحة
  • عرض 19 صورة
    خلال الإقبال في الصلاة
  • عرض 19 صورة
    خلال تكبيرات العيد
  • عرض 19 صورة
    خلال صلاة عيد الاضحى
  • عرض 19 صورة
    صلاة عيد الاضحى
  • عرض 19 صورة
    خلال التكبيرات
  • عرض 19 صورة
    صلاة عيد الاضحى في كفر الشيخ
  • عرض 19 صورة
    لحظات الإقبال في الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد 423 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبهجة من المصلين.

وشهدت بعض الساحات الكبرى المخصصة لأداء صلاة عيد الاضحى تواجد بوابات مزينة بالورود لاستقبال المصلين، بينما حرص مصلون على اصطحاب أطفالهم مرتدون وأبنائهم الجلاليب البيضاء كأحد مظاهر الفرحة بصلاة عيد الأضحى.

عقب أداء المصلين لصلاة عيد الأضحى صافح المصلين بعضهم البعض ابتهاجًا وفرحة بالعيد، فيما تبادل آخرون القفشات مع بعضهم.

كان المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، تقدم رفقة نائبه عمرو البشبيشي، وعددًا من القيادات التنفيذية، والأمنية في المحافظة المصلين في الساحة الأولى باستاد سيتي كلوب.

كما تقدم رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ المصلين في كل ساحة صلاة مخصصة في تلك الأماكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار كفر الشيخ عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026
البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي واسع في السودان
شئون عربية و دولية

البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي واسع في السودان
رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل
حوادث وقضايا

رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل

لماذا يُعد البطيخ كنز صحي في الصيف؟.. إليك أبرز فوائده
نصائح طبية

لماذا يُعد البطيخ كنز صحي في الصيف؟.. إليك أبرز فوائده
سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة
حوادث وقضايا

سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة