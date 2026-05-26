إعلان

سر "خيمة العرب" في الفيوم.. طقوس قبائل الحرابي لإحياء صلة الرحم في عيد الأضحى -صور ‏

كتب : حسين فتحي

11:09 م 26/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خيمة بيت العرب من طقوس تجمعات أبناء قبيلة الحرابى4
  • عرض 4 صورة
    خيمة بيت العرب من طقوس قبيلة الحرابى بالفيوم
  • عرض 4 صورة
    خيمة العرب من طقوس تجمعات أبناء قبيلة الحرابى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

‏مع بزوغ شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، لا تكتفي قرى شمال بحيرة قارون بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بكونها بقعة جغرافية ساحرة، بل تتحول إلى مسرحٍ حيٍّ لتجسيد أعرق العادات والتقاليد البدوية.

هنا، تحافظ قبائل "الحرابي" على إرثها العربي الممتد منذ عقود طويلة، وكأن الزمن توقف ليحفظ للأجيال الجديدة عبق الأصالة وقيم الترابط.

‏"خيمة العرب".. ملتقى الأجيال وكرم الضيافة

‏بمجرد الانتهاء من أداء صلاة العيد، تتجه الأنظار نحو وجهة رئيسية موحدة؛ "خيمة العرب". وهي ليست مجرد سرادق تقليدي، بل هي رمز للتلاحم والوحدة القبلية، حيث يُنصب ديوانٌ كبير يجمع شتات العائلة والقبيلة.

‏ويقول عبد الله محمد حمد، أحد أبناء عائلة "عزيز" بقبيلة الحرابي: "إن هذه الخيمة تمثل جوهر احتفالاتنا بالعيد، حيث يجتمع فيها ما لا يقل عن 30 فرداً من كبار العائلة وشبابها وأطفالها في مشهدٍ يعكس ترابط النسيج الاجتماعي للقبيلة".

‏وداخل الخيمة، تفوح روائح الكرم العربي الأصيل؛ حيث تُجهّز صواني "الفتة" بالخل والثوم والتي لا يكتمل العيد بدونها، إلى جانب لحوم الضأن والأضاحي التي تُطهى بعناية فائقة.

ويمثل هذا الطقس الجماعي فرصة لتعزيز قيم المودة، وغرس حب العائلة وصلة الرحم في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم.

‏من "الديوان" إلى "البيت الكبير".. طقوس صلة الرحم

‏ولا تنتهي مظاهر الاحتفال بانتهاء التجمع في الخيمة؛ فمع حلول عصر يوم العيد، تبدأ المرحلة الثانية من الطقوس الاجتماعية للقبيلة. حيث ينتقل الرجال والشباب إلى بيوت العائلة الفسيحة التي تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال "بنات العائلة وأزواجهن".

‏ويعتبر عرف الحرابي أن زيارة بنات القبيلة وتفقدهن في منازلهن أو استقبالهن في "البيت الكبير" جزءاً لا يتجزأ من هيبة العائلة واكتمال فرحتها بالعيد.

وتساهم هذه اللقاءات في إضفاء أجواء من الألفة، وتذويب أي خلافات، وتجديد عهود الود بين مختلف العائلات، لتظل قبائل الحرابي حارسة لأمينة لتراث أجدادها في قلب ريف الفيوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قبائل عيد الأضحى الفيوم أضاحي العيد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"صلى العصر ونام صايم".. زينة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
زووم

"صلى العصر ونام صايم".. زينة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
بالفيديو.. موقف مؤثر لـ زوجة صلاح أثناء توديع ليفربول
مصراوي ستوري

بالفيديو.. موقف مؤثر لـ زوجة صلاح أثناء توديع ليفربول
رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل
حوادث وقضايا

رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل

القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات
مصراوى TV

القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟
شئون عربية و دولية

بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة