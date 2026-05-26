نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف في كشف هوية ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ببا جنوب المحافظة، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم أسرة كاملة وسائق سيارة أوبر.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يُدعى "حسن م. ش"، مقيم بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان برفقة زوجته وابنته وطفلين، في طريقهم إلى مسقط رأسهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الضحايا كانوا يستقلون سيارة أوبر

وأوضحت التحريات أن الأسرة كانت تستقل سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "ك د ر 9184"، تعمل عبر تطبيق "أوبر"، قيادة "أحمد ي. م"، قادمين من القاهرة، قبل أن تصطدم السيارة بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع جميع مستقلي السيارة في الحال.

نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى التخصصي

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.