إجراءات عاجلة بمستشفى السادات المركزي.. إحالة 34 طبيبًا وممرضًا للتحقيق (صور)

كتب : أحمد الباهي

07:29 م 25/05/2026
    إحالات بالجملة للتحقيق
    جولة مفاجئة لرئيس المدينة

أحال ممدوح صالح مرزوق، رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، 34 طبيبًا وممرضًا بمستشفى السادات المركزي إلى التحقيق، عقب رصد غيابهم عن العمل خلال مرور مفاجئ لمتابعة انتظام النوبتجيات داخل المستشفى.

مرور مفاجئ يكشف غياب الطاقم الطبي

جاءت الإحالة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية والصحية، والتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة.

وكشفت الجولة المفاجئة عدم تواجد عدد من أفراد الطاقم الطبي والتمريض في أماكن عملهم أثناء فترة النوبتجية، ما دفع مسؤولي الوحدة المحلية لتحرير محضر إثبات حالة وإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشديد على الانضباط داخل المستشفيات

وأكد رئيس مدينة السادات استمرار حملات التفتيش المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات، لضمان تقديم خدمة طبية مناسبة وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

المنوفية مستشفى السادات أطباء تمريض تحقيق

