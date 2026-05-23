قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

تأسيس شركات جديدة في سوق المال

وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم، إن الموافقات شملت تأسيس شركة صندوق "بلتون" للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة "لانتيس" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.

كما وافقت الهيئة على منح شركة "بيزنس كوميونتي" للاستثمارات المالية ترخيصًا بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر.

وشملت القرارات أيضًا الترخيص لكل من شركتي "السالم القابضة" و"أمجاد القابضة" بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

ووافقت الهيئة كذلك على منح شركة "SAFE" ترخيصًا بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ترخيص مؤقت لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

وفي قطاع التأمين، حصلت شركة "ميد مارك تي بي إيه" على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وقرار الهيئة بشأن الإطار التنظيمي للنشاط.

كما تضمنت الموافقات منح شركة "ملاذ" ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بعدما كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة، في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط.

دعم الأسواق المالية غير المصرفية

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية والدستورية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة.