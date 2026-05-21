انفجار أنبوبة أكسجين داخل ورشة لحام.. مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:55 ص 21/05/2026

شهدت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، انفجار أنبوبة أكسجين داخل إحدى ورش اللحام خلف السوق الحضاري وقبل موقف شبين الكوم ومنطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين من العاملين بالمكان.

وتسبب الانفجار في حالة من الذعر بين الأهالي، بعد سماع دوي قوي هز المنطقة المحيطة بالورشة، وسط تجمع عدد كبير من المواطنين عقب الحادث.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة لحين استخراج تصاريح الدفن.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار وقع داخل أنبوبة أكسجين تستخدم في أعمال اللحام داخل الورشة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وبيان أسباب الانفجار.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

