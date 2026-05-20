سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على حريق منزل سكني في مدينة الخارجة، بعد نشوب النيران داخل منزل بحي تقسيم أرض السلام غرب المدينة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق منزل بمنطقة غرب مدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ماس كهربائي وراء الحريق

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي داخل المنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل وتفحم عدد من مكوناته، قبل أن تنجح الحماية المدنية في محاصرة النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق منزل مدينة الخارجة، ومنع امتداد النيران إلى المنازل والوحدات السكنية المجاورة، خاصة أن موقع الحريق يقع داخل نطاق سكني مأهول بحي تقسيم أرض السلام.

إجراءات قانونية وتحقيقات

الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية، بينما اقتصرت الخسائر على تلفيات بمحتويات المنزل، ويجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات حريق منزل الوادي الجديد.

وتواصل الأجهزة المختصة بمدينة الخارجة فحص آثار الحريق، للوقوف على حجم التلفيات النهائية، والتأكد من سبب الماس الكهربائي الذي أدى إلى اشتعال النيران داخل المنزل.

حرائق الماس الكهربائي

تعد حرائق الماس الكهربائي من أبرز أسباب حرائق المنازل، خاصة مع زيادة الأحمال على التوصيلات والأجهزة الكهربائية، أو استخدام مشتركات وأسلاك غير مطابقة للمواصفات.

وتوصي إرشادات السلامة بعدم تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وصيانة الأسلاك الكهربائية دوريًا، وإبعاد الأجهزة عن السوائل، وعدم تشغيل الأجهزة لفترات طويلة دون متابعة، إلى جانب فصل التيار عند إجراء أعمال الصيانة أو في حالات السفر الطويل.

كما تنبه إرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى خطورة استخدام المياه في إطفاء حرائق الكهرباء، لأن الماء موصل طبيعي للكهرباء وقد يزيد دائرة الخطر.