إعلان

تعرضوا للاختناق.. حريق هائل يتسبب في مصرع شقيقين داخل شقة سكنية بالدقهليةـ صور

كتب : رامي محمود

01:25 ص 20/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق شقة سكنية بالمنصورة
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنصورة (4)
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنصورة (6)
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنصورة (5)
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنصورة (3)
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنصورة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفلين شقيقين مصرعهما جراء اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية حريقه بالعقار رقم 30 مدخل 2 بشقه في مساكن المجزر بالدور الخامس علوي بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة جنوب المنصورة، بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المجزر دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة جنوب المنصورة وسيارات الإسعاف، إذ تبين من الفحص اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالدور الخامس علوى بمساكن المجزر.

تم التعامل مع الحريق والمادة والسيطرة على النيران قبل امتدادها الشق السكنية المجاورة .

وتسبب الحادث في وفاة شقيقين أطفال هما: "حبيبه عاصم فوزي البهلول، 12عاما، وأحمد عاصم فوزي البهلول، 3 سنوات جراء تعرضهم للاختناق.

تم نقل جثامين الأطفال إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، والسيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة سكنية مصرع طفلين أمن الدقهلية المنصورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
ترامب: الجيش الأمريكي الأقوى في العالم.. وأسعار النفط ستنخفض قريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: الجيش الأمريكي الأقوى في العالم.. وأسعار النفط ستنخفض قريبا
حدث بالفن | وفاة الفنان محمد عابدين وأزمة آية سماحة وعبدالله رشدي واعتذار
زووم

حدث بالفن | وفاة الفنان محمد عابدين وأزمة آية سماحة وعبدالله رشدي واعتذار
تم تصويره في ٤ دول.. تفاصيل الفيلم الوثائقي "الشارخ..صخر الضاد"
سينما

تم تصويره في ٤ دول.. تفاصيل الفيلم الوثائقي "الشارخ..صخر الضاد"

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان