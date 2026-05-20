شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 7 سيارات أعلى كوبري الحرس الوطني ببنها

21 عروسًا من الإسكندرية شاركن في زفاف "فرحة مصر" بحضور السيدة انتصار السيسي

لقي طفلين شقيقين مصرعهما جراء اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية حريقه بالعقار رقم 30 مدخل 2 بشقه في مساكن المجزر بالدور الخامس علوي بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة جنوب المنصورة، بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المجزر دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة جنوب المنصورة وسيارات الإسعاف، إذ تبين من الفحص اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالدور الخامس علوى بمساكن المجزر.

تم التعامل مع الحريق والمادة والسيطرة على النيران قبل امتدادها الشق السكنية المجاورة .

وتسبب الحادث في وفاة شقيقين أطفال هما: "حبيبه عاصم فوزي البهلول، 12عاما، وأحمد عاصم فوزي البهلول، 3 سنوات جراء تعرضهم للاختناق.

تم نقل جثامين الأطفال إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، والسيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.