صرح علي رضا كاظمي وزير التعليم الإيراني، بأن 1200 مدرسة تضررت بشدة خلال حرب إيران وأمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن هذه المنشآت التعليمية كانت بحاجة إلى هدم كامل وإعادة بناء نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بها.

إعمار المدارس بعد حرب إيران وأمريكا

وأوضح رضا كاظمي أنه تم الانتهاء من بناء معظم تلك المدارس واستقرار الطلاب فيها، مشيرا إلى أن 20 مدرسة من أصل 1200 مدرسة متضررة لا تزال بحاجة إلى إعادة بناء.

وأضاف: "يتطلب ذلك تصميما جديدا بطابع رمزي نظرا لحجم الضرر الكبير الذي يستوجب معالجة معمارية خاصة".

وفي إشارة إلى مدرسة "شجرة ميناب" الابتدائية التي استهدفت بصاروخ "توماهوك" في اليوم الأول من حرب إيران وأمريكا، قال وزير التعليم الإيراني إنه تم فتح قضية قانونية على المستوى الدولي بشأن الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو 170 شخصا بينهم نحو 110 أطفال.

الموقف الدولي من حرب إيران وأمريكا

انتقد 5 مسؤولين أمريكيين سابقين بينهم أحد كبار المحامين العسكريين السابقين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مؤخرا، لرفضها الاعتراف بالدور المحتمل للولايات المتحدة في الهجوم الدامي على مدرسة "ميناب".

وكان مسؤولون أمريكيون سابقون بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية السابق وقائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الجنرال "ديفيد بترايوس" قد تحدثوا سابقا عن دور محتمل للولايات المتحدة في الهجوم على المدرسة.

وصرح بترايوس لبي بي سي قائلا: "للأسف، ربما كنا مسؤولين عن ذلك، لأننا الوحيدون الذين نمتلك صواريخ توماهوك في هذه الحرب".