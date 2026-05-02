قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة قاصر بعد التزوير في محررات رسمية ونسبها له ولزوجته المتوفاة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

بلاغ باعتداء جنسي على قاصر

ترجع وقائع القضية رقم 2808 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد تعدى عامل على فتاة جنسيًا كرهًا عنها.

تزوير في محررات رسمية

كشفت التحقيقات تسجيل المدعو "م.م.أ" عامل الطفلة المجني عليها "س.م.أ" 15 سنة، عام 2022 بمكتب الصحة والأحوال المدنية بالتزوير في المحررات الرسمية ونسبها له ولزوجته المتوفاة على أنها ابنته بخلاف الحقيقة.

ووفقًا لأوراق القضية، استغل المتهم انفراده بالمجني عليها وإقامتها معه بالشقة سكنه بعد وفاة زوجته خلال الـ 6 سنوات الماضية وتعدي عليها جنسيًا كرها عنها بالقوة، مستغلا سلطته عليها.

الجار كشف الجريمة

وأشارت التحقيقات أن أحد جيران المتهم علم بما ارتكبه المتهم وأقرت له المجني عليها بذلك بغير رضاها، وأبلغ الشرطة، وتبين تزوير المتهم في المحررات الرسمية.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.