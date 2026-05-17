قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع الدلتا الجديدة يشهد مشاركة نحو 1000 شركة، بينها 150 شركة قطاع خاص تعمل في الزراعة فقط.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن هذا التنوع يعكس حجم المشروع وطبيعته التنموية المتكاملة، فهو ليس مجرد مشروع زراعي بل منظومة إنتاج تشمل الزراعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمشروع يعد أهم عوامل نجاحه، لقربه من مطاري القاهرة وسفنكس ومحور 26 يوليو.

ولفت إلى أن "المشروع قريب من ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وميناء أكتوبر اللي بيتطور حالياً، فده بيخلق شبكة ربط قوية بتسهّل حركة النقل والتجارة".

وأكد أنه خلال جولته داخل المشروع لاحظ حركة شاحنات وإنتاج كثيفة لنقل المحاصيل إلى الأسواق المحلية والموانئ للتصدير.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الدلتا الجديدة تمثل مشروعاً تنموياً ضخماً يهدف للاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم مشروعات الدولة حالياً.