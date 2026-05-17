يواجه مشمش قرية العمار بمحافظة القليوبية واحدة من أصعب أزماته خلال السنوات الأخيرة، بعدما تسببت ذبابة الفاكهة في تلف واسع بالمحصول هذا الموسم، ما أدى إلى تراجع واضح في جودة الإنتاج وصعوبة تسويقه، في وقت يُعد فيه “مشمش العمار” من أشهر وأجود أنواع المشمش في مصر منذ عقود طويلة.

أهالي القرية: خسائر كبيرة وصعوبة في التسويق

قال عدد من أهالي قرية العمار: "إن الموسم الحالي يشهد خسائر كبيرة وغير مسبوقة، نتيجة الانتشار الواسع لذبابة الفاكهة داخل الحقول، ما أدى إلى تلف نسبة كبيرة من الثمار قبل نضجها".

وأوضح الأهالي، أن تراجع جودة المحصول انعكس بشكل مباشر على حركة البيع داخل الأسواق، حيث أصبح التجار أكثر تحفظًا في الشراء بسبب ارتفاع نسبة الإصابة، ما أدى إلى انخفاض العائد الاقتصادي مقارنة بالمواسم السابقة.

عبد الحميد رضوان: تلف واسع وخسائر غير مسبوقة

قال عبدالحميد رضوان، من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن ذبابة الفاكهة انتشرت بشكل كبير هذا الموسم داخل الحقول، ما تسبب في تلف نسبة كبيرة من الثمار قبل نضجها.

وأضاف "رضوان" أن الوضع هذا العام يختلف تمامًا عن المواسم السابقة، حيث تدهورت جودة المحصول بشكل ملحوظ، وأصبحت عملية التسويق أكثر صعوبة مع انخفاض الكميات السليمة القابلة للبيع، مؤكدًا أن ذلك انعكس على العائد المادي للمزارعين.

وأوضح "رضوان" أن الثمار هذا الموسم لا تبقى على الأشجار سوى نحو 20 يومًا فقط، ما يزيد من صعوبة الحصاد في التوقيت المناسب قبل تلف المحصول.

مشمش العمار.. محصول تاريخي مميز

قال محمد حلمي شكر، من أهالي القرية، إن مشمش العمار يُعد من أقدم وأجود أنواع المشمش في مصر، ويتميز بجودته العالية واعتماد زراعته على أساليب تقليدية تقل فيها المبيدات والكيماويات.

وأضاف أن القرية تضم أشجارًا يتجاوز عمرها 100 عام وما زالت تنتج حتى الآن، وهي موروثة عبر الأجيال، ولكل شجرة اسم خاص بها مثل “فاطمة” و“عواطف” و“قاسم” و“عبيد” و“عبد الحليم” و“مسعد قاسم” و“أبو زيد”، ما يعكس ارتباط الأهالي الوثيق بهذا المحصول.

الزحف العمراني يهدد الرقعة الزراعية

حذر الأهالي من استمرار الزحف العمراني خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى تقليص المساحات الزراعية المخصصة لزراعة المشمش داخل القرية، ما يهدد استمرارية هذا المحصول التاريخي.

الزراعة: مشروع قومي للحد من ذبابة الفاكهة

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن محصول المشمش مثل أي محصول زراعي يتعرض للإصابة، موضحًا أن دور أجهزة المكافحة هو تقليل نسب الإصابة قدر الإمكان للوصول إلى إنتاجية أفضل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هناك مشروعًا قائمًا بالمديرية يُعرف باسم “مشروع الذبابة”، وهو مشروع قومي لمحافظة القليوبية، يعتمد على المصايد الورقية المعلقة داخل الأشجار والتي تحتوي على مواد جاذبة للحشرة، ما يساهم في تقليل نسب الإصابة بشكل ملحوظ.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم أيضًا تنفيذ برامج رش ومكافحة علمية، تشمل رش جذوع الأشجار بطريقة سليمة، بهدف الحد من انتشار ذبابة الفاكهة وتقليل نسب الإصابة داخل المزارع.