وجّه اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، بسرعة احتواء أزمة تضرر عدد من المزارعين بتجمع النهايات التنموي بمدينة رأس سدر، عقب تعرض مساحات زراعية لإتلاف نتيجة تعدي عدد من الجمال الشاردة على الزراعات والأشجار بالموقع، وذلك في استجابة سريعة تعكس اهتمام الدولة بالمزارعين ودعم التجمعات التنموية.

اجتماع بحضور جميع الأطراف

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بعقد اجتماعًا بحضور جميع أطراف النزاع "المزارعين و أصحاب الجمال"، والتوصل إلى حل فوري وجذري للأزمة، مع الحفاظ على حقوق المزارعين، والتنسيق الكامل مع مشايخ القبائل.

كما وجّه المحافظ بإجراء حصر فعلي ودقيق لكافة التلفيات الناتجة عن الواقعة، وتبين من المعاينات تلف نحو 1850 شتلة زيتون، وقرر تعويض المتضررين بشتلات زيتون جديدة دعمًا لاستقرار التجمع الزراعي، وتشجيعًا للمزارعين على الاستمرار والإنتاج.

تحرك رئيس المدينة

وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة رأس سدر، تحركت فور تلقي الشكوى المقدمة إلى رئيس الجمهورية، وعقد حسني راشد، رئيس المدينة اجتماعًا موسعًا بحضور مشايخ القبائل، وممثلي اتحاد الشاغلين والمزارعين المتضررين، لبحث الأزمة والوصول إلى حلول عاجلة تحفظ حقوق الجميع، وتدعم الاستقرار داخل التجمع التنموي.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تسليم أي جمل أو حيوان شارد إلى كتيبة القوات المسلحة داخل التجمع التنموي، مع تصوير الوشم الخاص به للاسترشاد به في تحديد المالك والقبيلة التابعة له، لحين التواصل مع المشايخ المختصين.

تحمل مشايخ القبائل مسؤولية التعويض

كما جرى الاتفاق على تحمل مشايخ القبائل مسؤولية إعادة الحقوق والتعويض عن أي أضرار تنتج عن تلك الوقائع مستقبلًا، وذلك حفاظا على الطفرة التنموية الزراعية التي تشهدها التجمعات التنموية الزراعية التي أقامتها الدولة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية.

على جانب آخر، قام المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء بتوزيع شتلات الزيتون تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتعويض المتضررين.

ومن جانبهم، أعرب أبناء تجمع النهايات و المستفيدون من المشروع عن خالص الشكر لمحافظ جنوب سيناء على سرعة الاستجابة وحرصه على دعمهم، مؤكدين أن تدخله السريع ساهم في احتواء الأزمة، وإعادة الطمأنينة للمزارعين.

كما وجهوا الشكر إلى رئيس مدينة رأس سدر، ورئيس القرية، على جهودهم في التوفيق بين المستفيدين ومشايخ القبائل، والعمل على رأب الصدع وتعزيز حالة التفاهم المجتمعي داخل التجمعات التنموية، مشيرين إلى الدور الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور عماد عوض، في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بشكل مستمر.