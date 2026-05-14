أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مجموعة من التنبيهات والتحذيرات للطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2026، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات داخل اللجان، وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بترك الهواتف خارج المدرسة لتجنب المساءلة القانونية أو إلغاء الامتحانات.

حظر تام للهواتف والأجهزة الذكية داخل اللجان

وشددت المديرية على الحظر البات لدخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية داخل اللجان، سواء كانت مغلقة أو غير مستخدمة، كما يشمل الحظر سماعات البلوتوث وأجهزة التابلت غير المصرح بها وأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى، مع التأكيد على تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة على بوابات المدارس باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان.

عقوبات صارمة وفق القانون المنظم للامتحانات

حذرت المديرية من تطبيق أقصى العقوبات القانونية على أي مخالفات، وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه لحيازة الهاتف داخل اللجنة، والحبس والغرامة في حالات الشروع في الغش، بالإضافة إلى عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة في حالات تصوير أو تسريب الامتحانات، إلى جانب إلغاء الامتحانات واعتبار الطالب راسبًا وحرمانه من الدور الثاني.

إجراءات مشددة لضبط اللجان ومكافحة الغش

أكدت المديرية تفعيل الكاميرات داخل اللجان لرصد أي محاولات للغش أو الشغب وتوثيقها فورًا، وربط جميع اللجان بغرفة العمليات المركزية لمتابعة أي محاولات إلكترونية أو صفحات تدعو للغش، مع اتخاذ إجراءات فورية لإغلاقها، بالإضافة إلى محاسبة أي تقصير من الملاحظين أو المسؤولين وإحالتهم للتحقيق والوقف عن العمل فورًا.