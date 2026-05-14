سيدة بالمنيا تستعين بـ 4 شباب لضرب زوجها.. والدة الضحية تكشف الأسباب وموقف المعتدين

كتب : جمال محمد

04:27 م 14/05/2026 تعديل في 04:27 م
شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنيا خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد تداول فيديو لاعتداء مجموعة من الشباب على شخص داخل منزله، وأمام والدته وابنه الصغير، وقام الشاب المعتدى عليه بكشف تفاصيل وسبب الاعتداء عبر صفحته الشخصية، معللاً ذلك لقيامه بصفع زوجته على وجهها لرفضها ضمانه في قرض من البنك، الأمر الذي جعلها تستدعى شباب آخرين لضربه.

والدة الشاب تكشف بداية الخلاف

وتواصل "مصراوي" مع أسرة الشاب مصطفى حمادة الشهير بـ"أبو أنس"، لمعرفة تفاصيل الواقعة، وقالت والدته، والتي ظهرت في الفيديو وهي تقع على الأرض أثناء محاولة إنقاذ نجلها من التعدي عليه، إن الخلاف وقع بين ابنها مصطفى وزوجته أثناء تواجدهم في المنزل لديها.

رفض ضمان قرض بنكي وراء الأزمة

وأضافت الأم أن نجلها طلب من زوجته أن تقوم بضمانه في البنك من أجل الحصول على قرض، إلا أنها رفضت ذلك وقامت بتعنيفه، الأمر الذي جعله يعتدي عليها بالضرب على الوجه، قائلة: ابني ضربها قلم واحد على وشها.

استدعاء شباب والاعتداء داخل المنزل

وأشارت الأم إلى أن الزوجة دخلت في نوبة من الصراخ بصوت عالٍ وهددت الزوج، ثم تركت المنزل وهي تتصل ببعض الأشخاص، وبعدها بلحظات وصلوا إلى المنزل وقاموا بالاعتداء على نجلها بالضرب المبرح ثم انصرفوا، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة داخل المنزل.

تصالح بعد المشاجرة واختفاء الزوج

وأكدت الأم أن الشباب المعتدين عادوا بعد ساعات قليلة من وقوع المشاجرة وتصالحوا مع نجلها ثم انصرفوا، مشيرة إلى أنها لا تعرف مكان ابنها حتى الآن، وهاتفه مغلق، نظرًا لعمله سائقًا على سيارة نقل ثقيل وسفره المتكرر خارج المحافظة.

الأم: انتشار الفيديو ضخم الواقعة

واختتمت السيدة حديثها بأنها مصابة بكسر ولا تستطيع المشي، مؤكدة أن ما حدث لنجلها فاق التوقعات، ووصفت الواقعة بأنها "مشاجرة مثل أي زوجين"، إلا أن انتشار الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي تسبب في حالة الجدل الواسعة حول الواقعة.

