طعنها داخل مسكنها.. إحالة أوراق "قاتل حماته" بكفر الشيخ إلى المفتي

كتب : إسلام عمار

06:49 م 13/05/2026

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم، بإحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بإنهاء حياة والدة زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بقرية "أريمون"، وحددت المحكمة جلسة 10 يونيو 2026 للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 8740 لسنة 2025 جنايات مركز كفر الشيخ، حينما أحال المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، المتهم "لؤي. م. م"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها "هدى محمد شفيق" (حماته) بدم بارد.

بيت النية وأعد السلاح

وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من المجني عليها إثر خلافات عائلية، حيث توجه إلى مسكنها وهو يحمل "سلاحًا أبيض"، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسدها، سقطت على إثرها جثة هامدة، وهو ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

مرافعة النيابة وقرار المحكمة

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني. وبعد تداول الجلسات، أصدرت المحكمة قرارها المتقدم برئاسة المستشار المختص، لتسدل الستار على الفصل الأول من محاكمة المتهم الذي جردته الخلافات من الرحمة.

