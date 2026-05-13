7 زجاجات كادت تنهي حياتها.. نقل طالبة للمستشفى في الوادي الجديد بسبب مشروبات الطاقة

كتب : محمد الباريسي

08:41 م 13/05/2026

مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، طالبة مصابة بوعكة صحية، عقب إفراطها في تناول مشروب الطاقة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول الطالبة المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بعد تعرضها لحالة إعياء مرتبطة بتناول مشروب الطاقة.

وبالفحص، تبين أن الطالبة المصابة تدعى "م.أ"، وتبلغ من العمر 17 عامًا، وتقيم بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وأنها تناولت 7 زجاجات من مشروب الطاقة قبل شعورها بوعكة صحية.

نقلها إلى مستشفى الخارجة

جرى نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، لتلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، عقب إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الواقعة تتعلق بتناول كمية كبيرة من مشروب الطاقة، دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن عن تطورات الحالة الصحية داخل مستشفى الخارجة.

تحذيرات طبية من الإفراط

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ترى أن الكافيين والمنبهات الموجودة في مشروبات الطاقة لا مكان لها في غذاء الأطفال والمراهقين، بينما يوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية بالولايات المتحدة أن كميات كبيرة من الكافيين قد تسبب اضطرابات في ضربات القلب وارتفاع معدل النبض وضغط الدم، إضافة إلى القلق ومشكلات النوم والجفاف.

وتحذر مؤسسات طبية من أن مشروب الطاقة قد يحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر ومنبهات أخرى، ما يجعل الإفراط فيه بين المراهقين محل قلق صحي، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة خلال وقت قصير.

