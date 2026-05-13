خيّم الحزن على أهالي قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الشاب "هشام صابر"، إثر إصابته بطلقات نارية خلال عمله بإحدى الدول العربية، في واقعة مأساوية تركت أثرًا كبيرًا بين أسرته وأهالي القرية.

أب لطفلين سافر بحثًا عن الرزق

وقالت والدة الشاب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن نجلها سافر إلى الخارج منذ نحو 4 سنوات من أجل العمل وتوفير حياة كريمة لأسرته، مؤكدة أنه ترك خلفه طفلين في المرحلة الابتدائية وكان يحلم بتأمين مستقبلهما.

وأضافت الأم التي كانت في حالة من الانهيار والبكاء، أن نجلها كان يعمل سائقًا بإحدى شركات زيوت السيارات، وكان حريصًا بشكل دائم على التواصل مع أسرته والاطمئنان عليهم رغم صعوبة ظروف العمل والغربة.

سند البيت

وأكدت والدة الشاب أن هشام كان السند الوحيد للأسرة بعد وفاة شقيقه منذ سنوات، موضحة أن تعلقها به كان كبيرًا، خاصة أنه لم ينقطع يومًا عن السؤال عليها وعلى والده.

وأضافت أن نجلها كان دائم الحديث عن أحلامه في بناء منزل وتوفير مستقبل أفضل لطفليه، قائلة: إن الجميع داخل الأسرة كانوا ينتظرون عودته للاستقرار وسط أهله وأبنائه.

اتصال قلب حياة الأسرة

وروت الأم تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل معرفة الوفاة، موضحة أنها تلقت في البداية اتصالًا هاتفيًا يفيد بإصابته ونقله إلى المستشفى، فاعتقدت أن حالته مستقرة ويمكن أن يتعافى.

وأضافت أنها فوجئت بعد ذلك باتصال آخر من أحد زملائه يؤكد وفاته متأثرًا بإصابته بـ3 طلقات نارية أثناء عمله ليلًا، عقب اقتحام مسلح لموقع العمل بصورة مفاجئة.

حالة حزن بالقرية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية أبو سنيطة بعد انتشار خبر الوفاة، فيما حرص الأهالي وأصدقاء الشاب على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع.

وتنتظر الأسرة إنهاء الإجراءات الخاصة بعودة الجثمان تمهيدًا لتشييع جثمانه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرته وأقاربه.