تلقت غرفة السيطرة والطوارئ بديوان عام محافظة القليوبية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل 3 منشآت صناعية بمنطقة الخطابة بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية، وعلى الفور تم الدفع بكافة الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع الحادث.

انتقال القيادات لموقع الحريق ومتابعة ميدانية

انتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال السيطرة ميدانيًا، حيث نشب الحريق داخل مصنع بويات ومخزن ورق وصابون ومخزن كرتون.

تعزيزات كبيرة للسيطرة على النيران

تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، من بينها 4 سيارات دعم من الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى 4 سيارات خزان سعة 35 طن تابعة للقليوبية، و4 سيارات إسعاف، مع مشاركة مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

جهود ميدانية باستخدام اللوادر وعزل بؤر الاشتعال

جرى الدفع بـ6 لوادر من مركز ومدينة القناطر الخيرية للمساعدة في رفع المخلفات، وعزل مناطق الحريق، وتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى بؤر الاشتعال، بما ساهم في تسريع عمليات الإخماد.

إصابة سطحية وحالة استقرار بالموقع

أسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية بالساعد، وتم نقله إلى مستشفى القناطر المركزي لتلقي العلاج، بينما نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

متابعة قيادية واستمرار أعمال التبريد

شارك في المتابعة الميدانية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وتم التأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد ومواصلة أعمال التبريد حتى الانتهاء الكامل من السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.