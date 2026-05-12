أهالي سنديون يروون مأساة رحيل 4 أطفال وأم في حادث الطريق الزراعي

تحول الطريق الزراعي السريع أمام 'عزبة الشرقاوي' التابعة لقرية سنديون بالقليوبية، إلى ساحة لحادث دهس مروع، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة. الحادث الذي وقع في لحظات خاطفة، حوّل هدوء القرية إلى حالة من الصدمة والذهول، لتبدأ جنازات متتالية ودع فيها الأهالي ضحاياهم، وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة للحد من تكرار حوادث الطرق في تلك المنطقة الحيوية.

وقال أحد الأهالي بصوت تغلبه الدموع: «العيال نزلت تتعلم وترجع تفرح أهلها.. رجعت جثث ملفوفة في أكفان»، بينما جلست سيدات العزبة أمام المنازل في حالة انهيار كامل بعد فقدان أطفالهن.

شهود العيان: العربيات كانت بتتسابق

الأهالي الذين عاشوا تفاصيل اللحظات الأولى للحادث رووا مشاهد قاسية لا تزال عالقة في أذهانهم، مؤكدين أن الضحايا كانوا عائدين من الدروس برفقة أسرهم، قبل أن تدهسهم السيارات المسرعة أثناء عبور الطريق الزراعي أمام العزبة.

وتقول إحدى السيدات من شهود العيان: «الأطفال كانوا راجعين من الدروس، وأهاليهم ماسكينهم من إيديهم، فجأة عربية خبطتهم وهي ماشية بسرعة، وبعدها عربية تانية كملت عليهم»، مؤكدة أن السيارات كانت تتسابق على الطريق وقت وقوع الحادث.

وأضافت وسط بكاء شديد: «الناس كانت بتصرخ وتجري، وكل أم تدور على ابنها وسط الدم.. المنظر عمره ما هيتنسي».

أم وابنتها رحلتا معًا

وأضافت شاهدة العيان أن الضحايا كانوا 7 أفراد بين أطفال وسيدات، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أم وابنتها من أسرة واحدة، إلى جانب عدد من الأطفال الذين خرجوا في الصباح للتعلم وعادوا جثامين وسط انهيار أسرهم.

وقال أحد أقارب الضحايا: "بيت كامل اتحول لمأتم في لحظة.. أم وبنتها ماتوا مع بعض، وأطفال لسه شايلين شنط الدروس".

الطريق الزراعي.. معاناة يومية لأهالي العزبة

وفي عزبة تعاني من نقص شديد في الخدمات، تحولت المأساة إلى صرخة غضب بين الأهالي، الذين أكدوا أنهم يضطرون يوميًا لعبور الطريق الزراعي لقضاء احتياجاتهم الأساسية بسبب عدم وجود مدارس أو صيدليات أو خدمات داخل العزبة.

وقال الأهالي: "العزبة مدمرة.. مفيش مدارس ولا أي خدمات، وكل يوم بنعدي الطريق عشان نجيب طلباتنا أو نودي عيالنا الدروس"، فيما أضاف آخر: "إحنا عايشين على طريق موت.. كل يوم نخاف نخرج ومش عارفين هنرجع ولا لأ".

صرخة أخيرة: عاوزين نحمي ولادنا

وطالب سكان عزبة الشرقاوي بإنشاء كوبري مشاة أمام العزبة، إلى جانب إقامة سور وحواجز أمان على الطريق وشريط القطار، مؤكدين أن الحادث لم يكن الأول، لكن هذه المرة كانت الخسارة أكبر بعدما تحولت فرحة الأطفال بالعودة من الدروس إلى مأتم خيم على القرية بأكملها.

وقالت إحدى السيدات: "مش عاوزين غير الأمان.. عاوزين ولادنا يعدوا الطريق ويرجعوا لبيوتهم أحياء"، بينما اختتم أحد الأهالي حديثه قائلًا: "الطريق ده بياخد مننا ولادنا واحد ورا التاني.. إمتى حد يحس بينا؟".