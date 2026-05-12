شهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل ختام أنشطة رياض أطفال مدرسة المروة المتميزة للغات، الذي أقيم اليوم بالمسرح المكشوف بمدينة الطور، بحضور منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سينار، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور، والمهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس الأمناء والآباء على مستوى المحافظة، والشيخ سليمان أبوبريك، رئيس مجلس الآباء بإدارة طور سيناء التعليمية، وكان في استقبالهم جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

فقرات الحفل

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم الاستماع الى آيات من القرآن الكريم، وفقرات غنائية لفرقة قصر ثقافة طور سيناء.

وتضمنت فقرات الحفل أوبرت "العروبة"، واستعراضات وطنية وفرعونية وغنائية قام بها أطفال الروضة، حازت على إعجاب الحضور.

مديرة المديرية تشيد بأداء الأطفال

وأعربت مدير المديرية خلال كلمتها، عن سعادتها بحضور حفل ختام الأنشطة المدرسية لأطفال الروضة، مشيدا بمستوى الأعمال الفنية والفقرات الفنية التي قدمها الأطفال، مؤكدة أنها تعبر عن تدل على مواهبهم المتميزة.

إبراز قوة شخصية الأطفال

وأوضحت أن قدرة الأطفال على أداء هذه الاستعراضات وسط حشد كبير من الجمهور، تبرز مدى قوة شخصيتهم وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم، مشيرة إلى أن الأنشطة التعليمية تلعب دورًا هامًا في بناء شخصية الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.

تعاون أولياء الأمور

وأشادت بتعاون أولياء الأمور مع معلمات الروضة، لتشكيل شخصية متكاملة للأطفال، وتنمية مواهبهم في كافة المجالات.