قالت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تراجع ظهور الحمير في الشوارع المصرية ناتج عن قلة استخدامات الفلاحين لها وليس انخفاض أعدادها الفعلية.

وأوضحت قرني خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الفلاح كان يستخدم الحمار لأغراض متعددة، بينما أصبح الآن يكتفي بحمار واحد في الغيط لنقل المحاصيل فقط.

وأشارت إلى أن هناك قنوات محددة لذبح الحمير وتصدير جلودها لإطعام النمور والأسود في حدائق الحيوان، وليس للاستهلاك الآدمي.



ولفتت إلى أن "فيه ضبطيات لذبح حمير في مكان أو مكانين وتم تحرير محاضر وإغلاقها، لكنها مخالفات قليلة مش أعداد كبيرة".

وأكدت أن لحوم الحمير محرمة شرعًا بقول الله تعالى، كما أنها قد تنقل أمراضًا للإنسان لأن الحمار ليس حيوانًا يتغذى على علف نظيف كالأبقار والجاموس.

وشددت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن مصر لا تصدر لحوم حمير، بل فقط جلود محدودة للحدائق المحلية، وأي مخالفات يتم ضبطها فورًا وتحرير محاضر بها.