صرحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك كافة الأوراق ولا يشعر بأي ضغوط زمنية أو عجلة من أمره فيما يخص التعامل مع الملف الإيراني.

واشنطن تؤكد امتلاك كافة الأوراق التفاوضية

أكدت كيلي، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تمتلك حاليا كافة الأوراق السياسية والاقتصادية التي تمنحها التفوق في إدارة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن ترامب يتحرك وفق استراتيجية هادئة تعتمد على توظيف عناصر القوة المتاحة لديه لضمان تحقيق الأهداف الأمريكية دون الانجرار إلى جداول زمنية يفرضها الخصوم.

تحذيرات رئاسية صارمة من عاقبة المساس بإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

أوضح البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب كان واضحا وصريحا مع الشعب الأمريكي والعالم بأسره بشأن "العواقب الوخيمة" التي قد تترتب على أي محاولة إيرانية لعرقلة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وشددت المتحدثة على أن واشنطن تضع أمن الملاحة البحرية وسلامة إمدادات النفط العالمية كـ"خط أحمر" لن تسمح بتجاوزه، مؤكدة أن أي تحرك إيراني في هذا الاتجاه سيواجه برد حاسم يتناسب مع حجم التهديد الذي قد يتعرض له الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه التصرفات.

توقعات بانخفاض أسعار النفط العالمية فور انتهاء حالة عدم الاستقرار

أشار كيلي، إلى أن التذبذب الراهن في أسواق الطاقة هو نتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار التي تسببت بها السياسات الإيرانية في المنطقة.

وتوقع البيت الأبيض، أن تشهد أسعار النفط العالمية انخفاضا ملحوظا بمجرد زوال هذه التوترات وعودة الاستقرار إلى الممرات المائية الحيوية.

ويرى البيت الأبيض، أن زوال التهديد الإيراني سيُعيد التوازن إلى الأسواق ويُخفف الأعباء عن المستهلكين حول العالم الذين يتأثرون حاليا بمناخ القلق الجيوسياسي المحيط بالصراع.

عملية الغضب الاقتصادي تنجح في شل الدولة الإيرانية تماما

وصفت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، الوضع الاقتصادي في إيران بأنه بات "مشلولا" بشكل كامل تحت وطأة ما أسمتها عملية "الغضب الاقتصادي" التي تقودها واشنطن، مؤكدة أن العقوبات المشددة والضغوط المالية المتواصلة استنزفت قدرات النظام الإيراني وجعلته يواجه أزمات داخلية عميقة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضغوط هو إضعاف قدرة طهران على تمويل أنشطتها العسكرية وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف.

تزايد القوة الأمريكية يُقابله ضعف مستمر في هيكل النظام الإيراني

اختتمت آنا كيلي، التصريحات بالتأكيد على أن ترامب يُدرك جيدا موازين القوى الراهنة، حيث تزداد الولايات المتحدة قوة وتأثيرا يوما بعد يوم في حين يتجه النظام الإيراني نحو مزيد من الضعف والتآكل.

كما يرى البيت الأبيض، أن هذا التباين في موازين القوى يصب في مصلحة الرؤية الأمريكية "طويلة الأمد"، حيث تُراهن واشنطن على عامل الوقت لتعميق عزلة طهران ودفعها نحو القبول بالشروط الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة بشكل دائم.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات "فشلا ذريعا" بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني، ما يعكس استراتيجية أمريكية تعتمد على الضغط الأقصى والتحكم في الإيقاع بدلا من الاستعجال، وسط مؤشرات على تصعيد محتمل في المواجهة بين واشنطن وطهران.