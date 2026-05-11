"كان بيعدي السكة الحديد".. مصرع شخص صدمه قطار بمنقباد في أسيوط

كتب : محمود عجمي

08:37 م 11/05/2026

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث ووفاة المدعو ربيع. ا. ش، 45 عامًا، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره المزلقان بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لمباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم فرض كردون أمني حول المكان، ومعاينة موقع الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

