لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، ما أدى إلى وفاته في الحال.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث ووفاة المدعو ربيع. ا. ش، 45 عامًا، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره المزلقان بشكل مفاجئ.

انتقال الأجهزة والمعاينة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لمباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم فرض كردون أمني حول المكان، ومعاينة موقع الواقعة.

نقل الجثمان وبدء التحقيق

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.