سلّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، ملابس الإحرام وتأشيرات الحج لـ45 حاجًا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة بالمستوى الأول، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ.



وجاء ذلك بحضور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وعدد من ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، هنأ محافظ القليوبية الحجاج بقرب توجههم إلى الأراضي المقدسة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدًا حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للحجاج، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والطبية بسهولة ويسر.



450 حاجًا من أبناء القليوبية



وأشار المحافظ إلى أن القرعة الإلكترونية العلنية التي أُجريت خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن فوز 450 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، تم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات وفقًا لبرامج الحج المختلفة، مؤكدًا استمرار متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج طوال فترة الرحلة.

مشرفون لمرافقة الحجاج



ومن جانبها، أوضحت الأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن الحجاج الذين تسلموا التأشيرات وملابس الإحرام اليوم استكملوا كافة الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى تخصيص مشرفين متخصصين لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم خلال الرحلة.

صور تذكارية ودعوات لمصر



وفي ختام اللقاء، حرص محافظ القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع الحجاج، داعيًا الله أن يتمم رحلتهم على خير وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، كما طالبهم بالدعاء لمصر بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.