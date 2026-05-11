أصيبت سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، بإصابات متفرقة في جميع أنحاء الجسد إثر سقوطها من قطار خلال محاولتها للركوب بالقطار بعد تحركه من محطة قطار دسوق متجهًا إلى محطة فوه في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي قسم شرطة دسوق إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول المدعوة "حنان. م. م. ط"، 56 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة فوه، مصابة بعدة إصابات ما بين جروح، وكدمات بإدعاء حادث قطار.

بتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بكسر في عظمة الفخذ، وتهتك بعضلات الفخذ الأيسر، وكسر وتهتك بكفة الفخذ اليسرى، وتهتك في جلد القدم اليسرى.

تبين من التحقيقات الأولى لرجال الشرطة، أن السيدة المصابة وشقيقها المدعو "محمد.م. م. ط"، 60 عامًا، مقيم بمدينة فوه لم يتمكنا من ركوب القطار رقم 640 القائم من محطة قطار دسوق والمتجه إلى محطة فوه من رصيف محطة دسوق.

وبعد تحرك القطار من رصيف المحطة حاولت السيدة المصابة وشقيقها اللحاق بالقطار أثناء سيره على شريط السكة الحديد فتمكن شقيقها من الصعود من مكان غير قانوني، وبمحاولة شقيقته المصابة الصعود من نفس المكان انزلقت قدميها لتسقط على الحجر وشوائب شريط السكة الحديد ما أدى إلى إصابتها المذكورة.

قرر أطباء مستشفى دسوق العام، تحويل الحالة إلى أحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية لاستكمال علاجها فيه عقب اتخاذ اللازم طبيًا معها داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.