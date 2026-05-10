شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي، التي نظمتها وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها داخل قاعة "تحيا مصر"، بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر، مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة عبير السيد، مدير وحدة مكافحة العدوى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

نظافة الأيدي خط الدفاع الأول

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن احتفال الجامعة باليوم العالمي لنظافة الأيدي، الذي يوافق الخامس من مايو من كل عام، يأتي للتأكيد على أهمية هذه العادة البسيطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من انتشار العدوى، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية خصصت هذا اليوم للتوعية المستمرة بأهمية نظافة الأيدي داخل المنشآت الصحية.

وأضاف أن نظافة الأيدي ليست مجرد إجراء روتيني، بل تمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية، وهي مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن غسل اليدين يساهم في حماية المرضى والأطقم الطبية ورفع جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.

الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى

وأوضح "الجيزاوي" أن شعار هذا العام "نظافة الأيدي تنقذ الأرواح" يعكس أهمية الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ونشر ثقافة غسل الأيدي بين العاملين والمرضى والزوار.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، وللأطقم الطبية والتمريضية، تقديرًا لجهودهم في حماية المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية، مؤكدًا أن ما يقدمونه يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة صحية آمنة وفعالة.

إشادة بالأطقم الطبية

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد الأشهب بالأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين، معربًا عن فخره بعطائهم المتميز وإخلاصهم في أداء رسالتهم الإنسانية في خدمة المرضى.

كما وجه الدكتور عمرو الدخاخني الشكر لكافة الإدارات بالمستشفى الجامعي، مؤكدًا أن النجاح هو نتاج العمل الجماعي وتكامل الأدوار، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من المرضى التي تستقبلها المستشفيات الجامعية.

تكريم المتميزين

وفي ختام الاحتفالية، قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم عدد من الأطقم الطبية، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى.