تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية ومنظومة الحريق ومنظومة الإضاءة والصوتيات بقصر ثقافة المنصورة.

ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة للقصر، وبحضور كل من: الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية.

متابعة أعمال التطوير

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والالتزام بالمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، مشيرًا إلى أن قصر ثقافة المنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية مهمة، وأن تطويره يعد نقلة نوعية للحياة الثقافية والفنية بالمحافظة.

الحفاظ على مكتسبات التطوير

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح، والحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير، ليظل قصر الثقافة نموذجًا حضاريًا يعكس عراقة محافظة الدقهلية وريادتها الثقافية.

وأكد أن المحافظة تلتزم بتقديم الدعم الكامل لهذا الصرح الثقافي، بما يسهم في تعظيم دوره في المشهد الثقافي بالمحافظة.

دعم المواهب والفنون

وخلال الجولة، أكد محافظ الدقهلية دعمه المستمر لفرق قصر الثقافة الفنية المتنوعة، وتعظيم الاستفادة من مواهب أبناء المحافظة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية المستمرة من خلال الجولات الميدانية المفاجئة.

صون المنشآت الثقافية

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير وتعظيم الاستفادة منها لصالح أبناء الدقهلية ورواد القصر، في إطار خطة إحياء المنشآت الثقافية والفنية، ودعم اكتشاف وصقل المواهب الشابة التي تزخر بها المحافظة في مختلف المجالات.