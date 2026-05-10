محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يحييان ذكرى ميلاد "حيدر علييف" بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة علاء الدين

05:29 م 10/05/2026
    مراسم رسمية وورود على نصب علييف التذكاري بالقناطر (1)
    مراسم رسمية وورود على نصب علييف التذكاري بالقناطر (4)
    مراسم رسمية وورود على نصب علييف التذكاري بالقناطر (2)

شهدت مدينة القناطر الخيرية مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للزعيم الراحل حيدر علييف، بحضور وفد دبلوماسي أذربيجاني وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، في أجواء رسمية تعكس أهمية المناسبة.

مراسم رسمية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية

أكد محافظ القليوبية أن استضافة هذا الحدث السنوي يأتي في إطار اتفاقية التآخي بين المحافظة وإقليم أبشرون الأذربيجاني، مشيرًا إلى أن النصب التذكاري يمثل رمزًا للصداقة الممتدة بين البلدين.

إشادة متبادلة بالتعاون الثنائي

أعرب السفير الأذربيجاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم المصري، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا منذ عقود، خاصة في ظل التفاهم المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

تبادل هدايا تذكارية في ختام الزيارة

اختُتمت الفعالية بتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية وحرص الطرفين على استمرار جسور التواصل والصداقة بين الشعبين.

