افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الصحية بجامعة الإسكندرية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 632 مليون جنيه.

12 سرير جديد للرعاية المركزة بـ "الأميري"

شملت المشروعات الجديدة أعمال التطوير بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية "الأميري"، منها تزويد الوحدة الأولى الجديدة بـ12 سريرًا للعناية المركزة للحالات الحرجة، وجهاز قسطرة وعناية متوسطة لتشخيص وعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية.

رفع كفاءة غرف عمليات جراحة المخ

فيما جرى رفع كفاءة غرف عمليات جراحة المخ والأعصاب وتجهيز غرفة بنظام الكبسولة، وإضافة جهاز استئصال وتفتيت الأنسجة بالموجات فوق الصوتية وجهاز ميكروسكوب جراحي، إلى جانب عناية وإفاقة جراحة المخ والأعصاب بزيادة عدد أسرّة العناية ليصبح 12 سريرًا، إلى جانب زيادة عدد أسرّة الإفاقة ليصبح 12 سريرًا.

تطوير قسم طب وجراحة العيون

وتضمنت أعمال تطوير المستشفى الرئيسي رفع كفاءة عناية طوارئ المخ والأعصاب وعمليات وقسم طب وجراحة العيون وتحديث الأسرّة والأجهزة بهما، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات وإفاقة بقسم جراحة المسالك البولية، وإضافة جهاز متطور لإزالة البروستاتا، ووحدة مناظير مرنة للعمليات ورفع كفاءة وتشغيل الإفاقة بسعة 6 أسرّة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 520 مليون جنيه ومنها نحو 200 مليون جنيه، مساهمة من المجتمع المدني.

وحدة فصل وتخزين الخلايا الجذعية

وافتتح الوزير أعمال التطوير بمستشفى المواساة والتي شملت وحدة الأشعة التداخلية ووحدة فصل وتخزين الخلايا الجذعية التي تم تزويدها بغرفتين بهما 4 أسرّة، وتضم أجهزة فصل الخلايا الجذعية والصفائح الدموية، وذلك بتكلفة بلغت 63 مليون جنيه.

رفع كفاءة وحدة الحقن المجهري

واشتملت مستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء على أعمال تطوير البنية التحتية، وتحديث غرف العمليات والمناظير، إلى جانب رفع كفاءة وحدة الحقن المجهري وصيانة الأجهزة، وذلك بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه.

وتضمنت أعمال التطوير بمستشفى الشاطبي الجامعي للأطفال، رفع كفاءة وحدة المبتسرين، وإضافة 11 محضنًا حديثًا، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتزويدها بأجهزة طبية حديثة ومستلزمات تشغيل للتمريض، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 35 مليون جنيه.

وزير التعليم العالي يشيد بجامعة الإسكندرية

وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بحرص جامعة الإسكندرية على تطوير منشآتها الصحية وتعزيز كفاءة بنيتها التحتية، وتحديث المستشفيات الجامعية لزيادة طاقتها الاستيعابية والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية.

وقال الوزير إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع تطوير هذه المستشفيات في صدارة أولوياتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية على مواكبة التسارع العلمي العالمي، وتقديم منظومة صحية رائدة تليق بكرامة المواطن المصري.

ركيزة أساسية لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة

ومن جانبه، قال محافظ الإسكندرية إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجامعات، يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتلبية احتياجات المواطنين.