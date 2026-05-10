فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المارة على كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الشباب المصريين تمارين الضغط والإحماء بمنطقة سان ستيفانو.

جاء ذلك خلال توقفه لفترة وجيزة أثناء جولته الرياضية الصباحية، وقبل أن يستأنف الركض مجددًا باتجاه منطقة سيدي بشر، في لقطة حظيت بتفاعل واسع من المواطنين الذين تواجدوا في الموقع.

توقف الرئيس الفرنسي بمظهر رياضي عند ساحة منطقة سان ستيفانو، حيث انضم لمجموعة من الشباب الذين كانوا يمارسون الرياضة، وشاركهم تمارين الإحماء والضغط وسط أجواء من المنافسة الودية.

وحرص ماكرون على تبادل الحديث السريع مع الشباب والتقاط صورًا تذكاريًا معهم، مما أضفى طابعًا إنسانيًا متميزًا على وجوده في الإسكندرية بعيدًا عن القيود البروتوكولية الصارمة.

من الركض الصباحي إلى الفعاليات الرسمية

تأتي هذه الجولة الرياضية ضمن جدول أعمال حافل للرئيس الفرنسي خلال زيارته للإسكندرية رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بافتتاح الحرم الجديد لجامعة "سنجور" الدولية ببرج العرب، بوصفها صرحًا تعليميًا رائدًا لخدمة القارة الأفريقية.

كما تضمنت الزيارة تفقد قلعة قايتباي التاريخية والممشى السياحي ببحري، حيث استمع الرئيسان لشرح حول الآثار الغارقة وتاريخ المدينة العريق.

خلفية الزيارة

اختتمت مدينة الإسكندرية فعاليات الزيارة الرسمية بمأدبة عشاء أقامها الجانب المصري تكريمًا للوفد الفرنسي والفرانكوفوني، تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقد ظهرت المدينة خلال استقبال الضيوف في أبهى صورها، بعد أن تزينت الميادين بالأعلام المصرية والفرنسية، مما قدم مظهرًا لائقًا يعكس مكانة الإسكندرية كمركز محوري للتعاون الثقافي والمتوسطي.

