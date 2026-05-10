أعلنت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، تعرض نظام استقبال البلاغات عبر الخط الساخن الموحد 123 لعطل فني طارئ، ما أدى إلى توقف الخدمة بشكل مؤقت، وسط تحرك عاجل لضمان استمرار استقبال الاستغاثات والحالات الطارئة دون تأثر.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، أنه جرى تخصيص مجموعة من الأرقام البديلة، سواء خطوط أرضية أو محمولة، لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالحوادث والحالات الحرجة، لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني وعودة الخط الساخن للعمل بكامل طاقته.

أرقام إسعاف الفيوم البديلة بعد تعطل الخط الساخن

وأوضح مدير مرفق إسعاف الفيوم أن الأرقام البديلة جاءت كالتالي:

الخطوط الأرضية:

0842170454

0842170339

0842170340

0842170415

خطوط الهاتف المحمول:

01028012340

01011294408

تأهب كامل لسيارات الإسعاف

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات وتمركزات الإسعاف بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن جميع سيارات الإسعاف تعمل بصورة طبيعية وعلى جاهزية كاملة للتعامل مع أي بلاغات طارئة.

وأضاف أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح العطل التقني في أسرع وقت ممكن، وإعادة تشغيل الخط الساخن 123 بشكل طبيعي.

وناشدت هيئة الإسعاف المواطنين بضرورة تداول الأرقام البديلة على نطاق واسع، لضمان وصول الخدمة الطبية العاجلة إلى جميع المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي بشكل احترازي لضمان عدم تأثر الخدمة.

