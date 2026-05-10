أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل قامت اليوم الأحد، بترحيل المواطن الإسباني سيف أبو كشك، والبرازيلي تياجو أفيلا، بعد الانتهاء من التحقيق في مشاركتهما في أسطول كان متجها إلى غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن أبو كشك مشتبه به للانتماء إلى منظمة إرهابية، بينما أفيلا مشتبه به بالقيام بأنشطة غير قانونية، ونفى كلاهما هذه الاتهامات.

كانت إسرائيل اعترضت في أواخر أبريل الماضي، أسطولا مكونا من 20 قاربا يحمل قرابة 175 ناشطا كان يهدف لنقل مساعدات لقطاع غزة.

كان منظمو أسطول المساعدات، الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، وفقا لسكاي نيوز.