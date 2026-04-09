أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة القناطر الخيرية شملت شارع "الحرية" الحيوي.

ورافق المحافظ في الجولة كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس المدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق واستعادة المظهر الحضاري للمدن.

وخلال الجولة، عاين المحافظ التكدسات الناتجة عن الباعة الجائلين والأسواق العشوائية لتجارة الخضار والفاكهة، والتي تعيق الحركة المرورية وتؤثر على المظهر العام للمدينة.

دراسة نقل الباعة للسوق الحضاري

أكد المحافظ أن هناك دراسة جارية لنقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية إلى السوق الحضاري الذي أنشأته المحافظة مسبقًا، مشيرًا إلى أن السوق مجهز بالكامل ويضم أكثر من 119 باكية، لتوفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين والمواطنين.

حوار مع أصحاب المحال والباعة

استمع المحافظ إلى آراء أصحاب المحال والباعة في المنطقة، حيث ناقش معهم طبيعة الوضع الحالي وملاحظاتهم، مؤكدًا دراسة كافة الحلول الممكنة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الجميع.

تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري

شدد المحافظ على أن تنظيم الشارع والحد من الإشغالات سيسهم في تحسين السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ويحقق راحة المواطنين والزائرين.

الحفاظ على الطابع السياحي للمدينة

وأشار المحافظ إلى أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية، باعتبارها من المدن ذات الطابع السياحي والتاريخي، مؤكّدًا أن تطوير الشوارع يسهم في تسهيل حركة المواطنين والزائرين ويعزز من مكانة المدينة.