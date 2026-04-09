"محملة بالزيوت".. انقلاب سيارة نقل بطريق الكافوري غرب الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:38 م 09/04/2026

انقلاب سيارة نقل محملة بزيوت بطريق الكافوري غرب ال

شهد طريق الكافوري بحي العامرية غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل محملة بزجاجات زيت، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ وتحرك فوري

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثانٍ، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لمنع وقوع حوادث أخرى والعمل على تسيير الحركة المرورية.

حمولة زائدة وراء الحادث

وأوضحت المعاينة الأولية أن السيارة كانت محملة بزجاجات زيت بوزن زائد عن الحد المسموح به، وأثناء سيرها فوجئ السائق بوجود شخص أسفل سيارة نقل ثقيل متوقفة على جانب الطريق لإجراء إصلاحات.

وحاول السائق تفادي الشخص فور خروجه من أسفل السيارة، لكنه فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب زيادة الحمولة، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

تأثير الحادث والإجراءات الأمنية

أسفر الحادث عن تعطّل جزئي في حركة المرور، قبل أن تتمكن قوات المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق بشكل طبيعي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما جرى رفع السيارة وإزالة الحمولة من الطريق.

