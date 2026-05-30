تعطّل حركة مطار ميونخ الألماني بعد بلاغ عن طائرة مسيّرة

كتب : وكالات

12:08 م 30/05/2026

مطار ميونخ الألماني

تم إغلاق مدرجي الإقلاع والهبوط في مطار ميونخ صباح اليوم بشكل مؤقت. وأفاد طيارون برصد جسم يُشتبه بأنه طائرة مسيّرة (درون). وقد عاد تشغيل المطار لاحقاً إلى طبيعته.
وقالت وسائل إعلام ألمانية، أنه تم تعليق حركة الطيران في مطار ميونخ بشكل كامل صباح السبت لفترة مؤقتة، بسبب بلاغ عن رصد طائرة مسيّرة محتملة.

ووفقاً للتقارير، أبلغ طياران بعد الساعة التاسعة بقليل عن مشاهدة جسم مشبوه يُحتمل أنه طائرة مسيّرة، ما دفع الجهات الأمنية بالتنسيق مع هيئة الملاحة الجوية الألمانية إلى إغلاق المدارج وإجراء تحقيق في الحادث.
وبعد عمليات الفحص، استؤنف تشغيل المطار بعد حوالي الساعة العاشرة بقليل، بحسب التقارير.

وخلال عمليات البحث، تم استخدام مروحية تابعة للشرطة، بحسب متحدث باسم الشرطة الاتحادية في المطار، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء.
وتسبب الإغلاق المؤقت في اضطراب حركة الطيران، حيث تم تحويل عدة رحلات إلى مطارات شتوتجارت، نورنبرج وفرانكفورت، وفق ما أفادت به متحدثة باسم المطار.
كما أظهرت صفحة المطار على الإنترنت وجود تأخيرات في عدد من الرحلات.
ويُذكر أن مطار ميونخ شهد في العام الماضي عدة بلاغات مماثلة عن رصد طائرات مسيّرة أدت إلى إيقاف حركة الطيران، كما تدخلت القوات المسلحة الألمانية لدعم جهود التصدي لهذه الحالات بناءً على طلب ولاية بافاريا.

