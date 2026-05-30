كشف النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، عن تحركات مكثفة ومستمرة لوأد الفتنة واحتواء التداعيات الناجمة عن الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أبنوب، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين إثر إطلاق نار عشوائي استهدف عددًا من المارة.

لقاء عاجل مع شيخ الأزهر

وفي إطار المساعي الجادة لحقن الدماء، توجه وفد رفيع المستوى يضم النائب عصام العمدة، والمستشار علاء عمار رئيس الاستئناف، والعمدة عبدالله نايل، ومحمود بدير إلى محافظة الأقصر، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمنزله.

وطالب الوفد بتدخل فضيلته العاجل وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لإنهاء الخصومة واحتواء الفتنة بين أهالي الضحايا وعائلة "سليم".

استجابة فورية وتشكيل لجنة صلح عليا

واستجاب فضيلة الإمام الأكبر على الفور لمناشدة الوفد، وأصدر توجيهاته بتكليف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، بتشكيل ورئاسة لجنة صلح عليا للعمل بشكل مباشر على تدارك آثار الأزمة، والسعي الدؤوب لتحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الطمأنينة والاستقرار لأبناء مركز أبنوب.

جولات ميدانية وحقن للدماء

وأوضح النائب عصام العمدة أن هذا التحرك يأتي تتويجاً لجولات ميدانية سابقة أجراها بين العائلات المكلومة لتهدئة الأوضاع، وبرفقته اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية السابق.

وأكد أن هذه الجهود تنطلق من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وحرصاً على وحدة النسيج المجتمعي بمحافظة أسيوط، مشدداً على أن الحادث هو تصرف فردي ولا يعبر عن طبيعة العلاقات الوثيقة والمصاهرات الممتدة التي تربط بين أهالي أبنوب وبني محمديات.

دور الأزهر في ترسيخ السلم المجتمعي

وتُعد هذه المبادرة تأكيداً راسخاً للدور الوطني والإنساني المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في إخماد الفتن ونشر قيم التسامح والوحدة الوطنية.

وأعرب الحضور عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة الإيجابية نواة لفتح باب الصلح الشامل لإنهاء كافة الخصومات الثأرية بالمنطقة، تحت رعاية وإشراف مباشر من فضيلة الإمام الأكبر.

دعوة لضبط النفس ونبذ الشائعات

وفي ختام تصريحاته، ناشد النائب عصام العمدة جميع الأطراف بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذراً من الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في تأجيج مشاعر أهالي الضحايا وإثارة الفتن.

وتوجه بخالص العزاء والمواساة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويربط على قلوب ذويهم، ويحفظ مصر قيادة وشعباً من كل مكروه.